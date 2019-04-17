Новое правительство Израиля сформирует Нетаньяху
21:20 17.04.2019 Источник: Интерфакс
Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху право сформировать новое правительство.
"Я объявляю, что премьер-министр и член Кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство", - написал Ривлин в своем Twitter.
Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года, а также он занимал должность премьера в 1996-1999 годах.
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