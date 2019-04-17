Новое правительство Израиля сформирует Нетаньяху

21:20 Источник: Интерфакс

Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху право сформировать новое правительство.

"Я объявляю, что премьер-министр и член Кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство", - написал Ривлин в своем Twitter.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года, а также он занимал должность премьера в 1996-1999 годах.

