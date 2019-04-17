США ввели санкции в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация вводит односторонние санкции в отношении Центробанка Венесуэлы. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в среду в Майами (штат Флорида) с программной речью, в которой он изложил политику нынешнего американского правительства в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

"Я также рад объявить о новых санкциях в отношении Центрального банка Венесуэлы, призванных ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США", - сказал Болтон. Трансляцию его выступления вел телеканал "Фокс ньюс".



Американская администрация также вводит санкции в отношении Лауреано Ортеги, который является сыном президента Никарагуа Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка "Банкорп" (BanCorp, Banco Corporativo SA).



Кроме того, США восстанавливают ограничения на размер денежных переводов на Кубу, речь идет об 1 тыс. долларов на человека в квартал.

