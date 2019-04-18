Команда Зеленского опровергла сотрудничество с американскими лоббистами из Signal Group

07:29 Источник: Интерфакс

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявляет, что не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США, а также отрицают членство экс-главы "Нафтогаза" Олега Дубины в команде.

"В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Signal Group", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook в ночь на четверг.

Кроме того, в заявлении говорится, что О.Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды.







