Команда Зеленского опровергла сотрудничество с американскими лоббистами из Signal Group
07:29 18.04.2019 Источник: Интерфакс
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявляет, что не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США, а также отрицают членство экс-главы "Нафтогаза" Олега Дубины в команде.
"В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Signal Group", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook в ночь на четверг.
Кроме того, в заявлении говорится, что О.Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды.
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