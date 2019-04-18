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НОВОСТИ

На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов

08:36 18.04.2019 Источник: REGNUM

В Москве на Пасху будут работать более 1 тысячи бесплатных автобусов. Они будут следовать по 38 маршрутам, сообщается на сайте мэра столицы.

В пасхальную ночь, с 27 на 28 апреля, работу наземного общественного транспорта почти на 160 маршрутах общественного транспорта продлят до 03:00.

В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).

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