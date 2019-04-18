0
0
27
НОВОСТИ

На Мадейре разбился туристический автобус. Многочисленные жертвы

09:00 18.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

По меньшей мере 28 человек, среди которых 17 женщин и 11 мужчин, погибли в аварии с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра. Сообщается, что еще 22 человека получили травмы.

Всего автобус, по данным местных властей, перевозил 55 туристов. Португальские СМИ показывают перевернутый автобус, вокруг которого стоят пожарные.

Как говорится в отчетах о происшествии, водитель автобуса потерял управление на перекрестке и вылетел с дороги.

"У меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Я просто не могу представить страдания людей", - сказал португальскому телевидению глава местной администрации Филипе Соуза.

По информации мэра, все находившиеся в автобусе люди были гражданами Германии, однако пока неясно, имеются ли среди жертв и пострадавших также и местные жители.

Инцидент произошел в районе Канису около 18:30 по местному времени. Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 18.04.2019
Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО
0
13
09:32 18.04.2019
Назарбаев может получить высший почетный пост в ЕАЭС
0
73
09:20 18.04.2019
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
0
81
09:05 18.04.2019
США создадут роботизированный флот для конкуренции с РФ и Китаем - NI
0
131
08:52 18.04.2019
В Белоруссии сгорел католический храм XIX века
0
163
08:44 18.04.2019
В России собрались ввести новый налог для "грязных" предприятий
0
157
08:36 18.04.2019
На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов
0
150
08:28 18.04.2019
Юристы Трампа планируют подготовить развернутый комментарий к докладу Мюллера
0
154
08:24 18.04.2019
Компания Facebook нечаянно завладела почтовыми контактами 1,5 млн пользователей
0
172
08:07 18.04.2019
Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
0
167

Возврат к списку