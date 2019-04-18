В Белоруссии сгорел католический храм XIX века

08:52 Источник: Газета.Ru

Деревянный католический храм XIX века сгорел в Витебской области Белоруссии, сообщает сайт tut.by со ссылкой на очевидцев и УМЧС страны.

Отмечается, что пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и повредил стены в храме. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращения с огнем при сжигании мусора.