Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
09:20 18.04.2019 Источник: РБК
Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей.
Решение было принято подавляющим большинством голосов. До начала голосования в поддержку этого требования выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
В январе 2013 года рабочая группа Минфина Греции заявила, что истинная сумма ущерба превышает уже выплаченные репарации на €108 млрд. РБК
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