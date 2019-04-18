Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

09:20 Источник: РБК

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. До начала голосования в поддержку этого требования выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

В январе 2013 года рабочая группа Минфина Греции заявила, что истинная сумма ущерба превышает уже выплаченные репарации на €108 млрд. РБК