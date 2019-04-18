Назарбаев может получить высший почетный пост в ЕАЭС
09:32 18.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, экс-президент Казахстана, лидер нации и пожизненный председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев скоро может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, господин Назарбаев, вероятно, будет назначен его почетным председателем.
Такое решение обсуждается в связи с тем, что именно господину Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства.
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