Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО

10:00 Источник: REGNUM

Природный пожар, охвативший площадь 37 гектаров, бушует в федеральном заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии, сотрудники заповедника предпринимают меры к его тушению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего, по информации, озвученной сотрудниками заповедника, с начала пожароопасного периода на территории особой природоохранной зоны было зафиксировано четыре крупных пожара, охвативших 4 тысячи гектаров.



«В основном горят низменные болотистые места. Пожары начинаются из-за перехода палов с сопредельных территорий. В настоящее время в заповеднике проживают четыре тигра — Бастак, Золушка и два котенка тигрицы из второго помета, один из которых самец, а второй — самка. Тигрятам уже больше полутора лет. Животные от огня не пострадали», — сообщил сотрудник заповедника.