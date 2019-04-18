0
0
0
НОВОСТИ

Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО

10:00 18.04.2019 Источник: REGNUM

Природный пожар, охвативший площадь 37 гектаров, бушует в федеральном заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии, сотрудники заповедника предпринимают меры к его тушению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего, по информации, озвученной сотрудниками заповедника, с начала пожароопасного периода на территории особой природоохранной зоны было зафиксировано четыре крупных пожара, охвативших 4 тысячи гектаров.

«В основном горят низменные болотистые места. Пожары начинаются из-за перехода палов с сопредельных территорий. В настоящее время в заповеднике проживают четыре тигра — Бастак, Золушка и два котенка тигрицы из второго помета, один из которых самец, а второй — самка. Тигрятам уже больше полутора лет. Животные от огня не пострадали», — сообщил сотрудник заповедника.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 18.04.2019
Назарбаев может получить высший почетный пост в ЕАЭС
0
73
09:20 18.04.2019
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
0
81
09:05 18.04.2019
США создадут роботизированный флот для конкуренции с РФ и Китаем - NI
0
131
09:00 18.04.2019
На Мадейре разбился туристический автобус. Многочисленные жертвы
0
129
08:52 18.04.2019
В Белоруссии сгорел католический храм XIX века
0
163
08:44 18.04.2019
В России собрались ввести новый налог для "грязных" предприятий
0
157
08:36 18.04.2019
На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов
0
150
08:28 18.04.2019
Юристы Трампа планируют подготовить развернутый комментарий к докладу Мюллера
0
154
08:24 18.04.2019
Компания Facebook нечаянно завладела почтовыми контактами 1,5 млн пользователей
0
172
08:07 18.04.2019
Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
0
167

Возврат к списку