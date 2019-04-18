Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО
10:00 18.04.2019 Источник: REGNUM
Природный пожар, охвативший площадь 37 гектаров, бушует в федеральном заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии, сотрудники заповедника предпринимают меры к его тушению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Всего, по информации, озвученной сотрудниками заповедника, с начала пожароопасного периода на территории особой природоохранной зоны было зафиксировано четыре крупных пожара, охвативших 4 тысячи гектаров.
«В основном горят низменные болотистые места. Пожары начинаются из-за перехода палов с сопредельных территорий. В настоящее время в заповеднике проживают четыре тигра — Бастак, Золушка и два котенка тигрицы из второго помета, один из которых самец, а второй — самка. Тигрятам уже больше полутора лет. Животные от огня не пострадали», — сообщил сотрудник заповедника.
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