Иванка Трамп рассказала как отклонила предложение отца стать главой Всемирного банка

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Иванка Трамп подтвердила, что отец действительно предлагал ей возглавить Всемирный банк, в случае если бы ее заинтересовала эта работа.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рассказал изданию Atlantic, что спросил свою дочь, не хочет ли она занять самую высокую должность во Всемирном банке, "потому что она очень хорошо разбирается с цифрами".



И вот теперь уже Иванка рассказала об этом эпизоде. По ее словам, в ответ на это предложение, она сказала отцу, что вполне счастлива своей должностью советницы Белого дома.



В итоге Дональд Трамп все же принял участие в выборе кандидатуры нового президента Всемирного банка: им стал американский экономист Дэвид Малпасс.



За Соединенными Штатами давно закреплено неофициальное право выбирать руководителя Всемирного банка. Русская служба Би-би-си

