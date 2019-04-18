Зеленский сообщил, с кем его партия не будет создавать коалицию в Раде
10:20 18.04.2019 Источник: REGNUM
Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». Об этом Зеленский рассказал 17 апреля в интервью «РБК-Украина».
После парламентских выборов в Верховную раду, которые состоятся в конце октября 2019 года, партия Зеленского однозначно не будет вступать в коалицию с партией действующего президента Украины Петра Порошенко.
Зеленский также не намерен объединяться с партией бывшего регионала Юрия Бойко и Виктора Медведчука. ИА REGNUM
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