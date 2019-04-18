В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся попасть в католический собор с двумя канистрами бензина

10:32 Источник: Эхо Москвы

В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся попасть в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина. По данным NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. Сейчас полиция допрашивает подозреваемого. Задержанный утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин.

При проверке машины его слова не подтвердились. Собор Святого Патрика — католический храм в нью-йоркском районе Манхэттен, построенный в 1878 году. Эхо Москвы