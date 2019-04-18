В России увеличивается использование проводки из алюминиевого сплава 8-й серии
11:00 18.04.2019
Ежегодно в России вводится более 70 млн кв. м жилых площадей. Использование кабельно-проводниковой продукции на основе алюминиевых сплавов 8-й серии позволяет сэкономить на строительстве одного жилого дома около 6 млн руб. Такие цифры прозвучали в ходе состоявшейся конференции «Проектирование электроснабжения: актуальные вопросы и технические решения» в рамках форума «Электро-2019».
Кабельно-проводниковая продукция из алюминия успешно используется в странах Европы, Америки и Китае. Сплав, разработанный совместно РУСАЛом и ВНИИКП, позволил предложить отечественному рынку продукцию, не уступающую по характеристикам аналогам из других материалов при меньшей стоимости и отсутствии контрафакта на рынке, к тому же обладающую высокой степенью пожаробезопасности. На текущий момент, производством кабелей из алюминиевого сплава занимаются ведущие предприятия отрасли, включая группу компаний «Москабельмет», «Ункомтех» и «Камский кабель».
Одним из главных вопросов конференции стала возможность применения алюминиевой кабельной продукции в соответствии с текущими нормативами и разрешительной документацией. Так, по мнению, участников конференции, среди которых были проектировщики и инженеры, на сегодняшний день можно констатировать высокую степень соответствия алюминиевой проводки действующим нормативам и стандартам.
«Доля контрафактной продукции на рынке пока остается достаточно высокой. Применение кабеля из нового алюминиевого сплава позволяет застройщикам избежать этой проблемы, тем самым повышая пожаробезопасность объекта. Качество и стоимость продукции из сплавов 8-й серии, высокая готовность производителей электроустановочных изделий к работе с алюминием позволяют застройщикам переходить к полной замене проводки на продукцию из сплавов 8030 и 8176. Наша страна полностью готова к реализации строительных проектов с использованием кабельно-проводниковой продукции из алюминия», – считает генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.
По информации Алюминиевой ассоциации
НОВОСТИ
- 11:32 18.04.2019
- Вклад Рунета в экономику страны почти сравнялся с налоговыми поступлениями крупнейшего налогоплательщика
- 11:20 18.04.2019
- Airbus готов расширить сотрудничество с компаниями Подмосковья
- 11:05 18.04.2019
- На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией
- 10:32 18.04.2019
- В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся попасть в католический собор с двумя канистрами бензина
- 10:20 18.04.2019
- Зеленский сообщил, с кем его партия не будет создавать коалицию в Раде
- 10:05 18.04.2019
- Иванка Трамп рассказала как отклонила предложение отца стать главой Всемирного банка
- 10:00 18.04.2019
- Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО
- 09:32 18.04.2019
- Назарбаев может получить высший почетный пост в ЕАЭС
- 09:20 18.04.2019
- Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
- 09:05 18.04.2019
- США создадут роботизированный флот для конкуренции с РФ и Китаем - NI
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать