В России увеличивается использование проводки из алюминиевого сплава 8-й серии

11:00

Ежегодно в России вводится более 70 млн кв. м жилых площадей. Использование кабельно-проводниковой продукции на основе алюминиевых сплавов 8-й серии позволяет сэкономить на строительстве одного жилого дома около 6 млн руб. Такие цифры прозвучали в ходе состоявшейся конференции «Проектирование электроснабжения: актуальные вопросы и технические решения» в рамках форума «Электро-2019».



Кабельно-проводниковая продукция из алюминия успешно используется в странах Европы, Америки и Китае. Сплав, разработанный совместно РУСАЛом и ВНИИКП, позволил предложить отечественному рынку продукцию, не уступающую по характеристикам аналогам из других материалов при меньшей стоимости и отсутствии контрафакта на рынке, к тому же обладающую высокой степенью пожаробезопасности. На текущий момент, производством кабелей из алюминиевого сплава занимаются ведущие предприятия отрасли, включая группу компаний «Москабельмет», «Ункомтех» и «Камский кабель».

Одним из главных вопросов конференции стала возможность применения алюминиевой кабельной продукции в соответствии с текущими нормативами и разрешительной документацией. Так, по мнению, участников конференции, среди которых были проектировщики и инженеры, на сегодняшний день можно констатировать высокую степень соответствия алюминиевой проводки действующим нормативам и стандартам.

«Доля контрафактной продукции на рынке пока остается достаточно высокой. Применение кабеля из нового алюминиевого сплава позволяет застройщикам избежать этой проблемы, тем самым повышая пожаробезопасность объекта. Качество и стоимость продукции из сплавов 8-й серии, высокая готовность производителей электроустановочных изделий к работе с алюминием позволяют застройщикам переходить к полной замене проводки на продукцию из сплавов 8030 и 8176. Наша страна полностью готова к реализации строительных проектов с использованием кабельно-проводниковой продукции из алюминия», – считает генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.

По информации Алюминиевой ассоциации



