На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба РФ должны быть признаны террористическими организациями. Об этом в четверг заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс- служба СНБО Турчинова.

