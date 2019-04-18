На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией
11:05 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба РФ должны быть признаны террористическими организациями. Об этом в четверг заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс- служба СНБО Турчинова.
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