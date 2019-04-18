Вклад Рунета в экономику страны почти сравнялся с налоговыми поступлениями крупнейшего налогоплательщика
11:32 18.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Вклад Рунета в экономику страны почти сравнялся с налоговыми поступлениями Роснефти — крупнейшего налогоплательщика. В 2018 году вклад российского сегмента интернета в экономику страны составил почти четыре триллиона рублей.
Большую часть доходов, почти два триллиона, принесла сфера электронной коммерции, — сообщает The Bell со ссылкой на Российскую Ассоциацию электронных коммуникаций. Эхо Москвы
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