Вклад Рунета в экономику страны почти сравнялся с налоговыми поступлениями крупнейшего налогоплательщика

11:32 Источник: Эхо Москвы

Вклад Рунета в экономику страны почти сравнялся с налоговыми поступлениями Роснефти — крупнейшего налогоплательщика. В 2018 году вклад российского сегмента интернета в экономику страны составил почти четыре триллиона рублей.

Большую часть доходов, почти два триллиона, принесла сфера электронной коммерции, — сообщает The Bell со ссылкой на Российскую Ассоциацию электронных коммуникаций. Эхо Москвы