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НОВОСТИ

Airbus готов расширить сотрудничество с компаниями Подмосковья

11:20 18.04.2019

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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области
Один из крупнейших авиапроизводителей в мире Airbus готов расширить сотрудничество с компаниями Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов по итогам первого дня роуд-шоу во Франции, которое проходит по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Подмосковная делегация посетила завод Airbus в Тулузе, осмотрела участок сборки А-380, А-350, А-320, а также цех, где проводят испытания новых самолетов.

«Мы обсудили вопросы российских поставщиков комплектующих и кооперацию с производителями компонентов. Компания уже имеет крайне тесные связи с Центральным аэрогидродинамическим институтом в Жуковском, уже ведется много работ по заказу Airbus, – отметил Вадим Хромов. – Надеемся, что наши подмосковные компании (а заинтересованность в сотруднические с Airbus по запчастям и компонентам выразили порядка 20 компаний) будут востребованы. Мы договорились, что обратим внимание на подготовку встреч наших подмосковных компаний с Airbus на авиасалоне МАКС в 2019 году для образования новых кооперационных связей».

В Тулузе состоялась презентация инвестиционного потенциала Подмосковья. Отмечено, что в регионе развивается кластерное строительство площадок для бизнеса. В Солнечногорске формируется автокластер, в Пущине – фармацевтический, в Дмитровском городском округе строится «сырная долина». В регионе действуют 3 особых экономических зон, 58 индустриальных парков, 13 технопарков, 6 промышленных площадок. Предприниматели из Франции выразили желание посетить Московскую область для ознакомления с инвестиционной инфраструктурой.

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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области
«Я сделаю все необходимое, чтобы нам продвинуться вперед в нашем сотрудничестве, – сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Тулузы Жак Лопес и Ласо. – Есть много малых и средних предприятий, которые были бы заинтересованы в работе с Московской областью. У нас много направлений, мы посмотрим в ближайшее время, когда лучше эту поездку организовать».

Георгий Соловьев


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