Airbus готов расширить сотрудничество с компаниями Подмосковья
11:20 18.04.2019
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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области
«Мы обсудили вопросы российских поставщиков комплектующих и кооперацию с производителями компонентов. Компания уже имеет крайне тесные связи с Центральным аэрогидродинамическим институтом в Жуковском, уже ведется много работ по заказу Airbus, – отметил Вадим Хромов. – Надеемся, что наши подмосковные компании (а заинтересованность в сотруднические с Airbus по запчастям и компонентам выразили порядка 20 компаний) будут востребованы. Мы договорились, что обратим внимание на подготовку встреч наших подмосковных компаний с Airbus на авиасалоне МАКС в 2019 году для образования новых кооперационных связей».
В Тулузе состоялась презентация инвестиционного потенциала Подмосковья. Отмечено, что в регионе развивается кластерное строительство площадок для бизнеса. В Солнечногорске формируется автокластер, в Пущине – фармацевтический, в Дмитровском городском округе строится «сырная долина». В регионе действуют 3 особых экономических зон, 58 индустриальных парков, 13 технопарков, 6 промышленных площадок. Предприниматели из Франции выразили желание посетить Московскую область для ознакомления с инвестиционной инфраструктурой.
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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области
Георгий Соловьев
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