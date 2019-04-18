В московском офисе "Росбалта" идут обыски

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре агентства.

"Утром в офис пришли следователи СК и полицейские. Они не объяснили причину обысков", - сказал собеседник агентства.



По его словам, сейчас на месте уже находится адвокат "Росбалта", который пытается выяснить цель визита правоохранителей.

