Российские военные отслеживают корабли НАТО, зашедшие в Балтийское море
12:32 18.04.2019 Источник: Интерфакс
Российские военные контролируют действия четырех кораблей НАТО, зашедших в четверг в акваторию Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.
"18 апреля 2019 года в акваторию Балтийского моря совершила заход военно-морская группа НАТО в составе эсминца УРО ВМС США "Грейвли", фрегатов УРО ВМС Польши "К.Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон", - рассказали в центре.
Организовано дежурство ударных групп, ракетных комплексов, самолетов морской авиации.
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