Закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья принят Госдумой в первом чтении
13:20 18.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госдума в первом чтении приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья. В целом, документ ужесточает требования к микрофинансовым организациям.
Законопроект был внесён председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов. Эта мера нужна для предотвращения мошенничества с паспортами. Новые требования устанавливают минимальный размер капитала микрокредитной компании в 5 млн рублей вместо 10 тысяч рублей сейчас. Говорит Москва
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