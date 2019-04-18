Закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья принят Госдумой в первом чтении

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья. В целом, документ ужесточает требования к микрофинансовым организациям.

Законопроект был внесён председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.



Всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов. Эта мера нужна для предотвращения мошенничества с паспортами. Новые требования устанавливают минимальный размер капитала микрокредитной компании в 5 млн рублей вместо 10 тысяч рублей сейчас. Говорит Москва

