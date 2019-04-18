Бортников назвал чушью предложение Турчинова признать ФСБ И ГРУ террористическими
14:00 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение Украины признать ФСБ и ГРУ террористическими организациями является бредом и чушью собачьей. Об этом заявил в четверг ТАСС директор ФСБ Александр Бортников.
"Это чушь собачья. Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят, - сказал Бортников. - Поэтому пусть разбираются со своими мозгами в этом плане".
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