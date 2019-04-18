Сократилось число россиян, относящих себя к среднему классу
15:00 18.04.2019 Источник: Ведомости
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 г., свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
Доля считающих, что их доходы ниже среднего уровня, выросла на столько же – с 35 до 48%. Ведомости
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