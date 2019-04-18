0
0
48
НОВОСТИ

Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля - Кремль

14:16 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца текущего месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 18.04.2019
Новая развязка в Химках будет построена в 2021 году
0
46
14:00 18.04.2019
Бортников назвал чушью предложение Турчинова признать ФСБ И ГРУ террористическими
0
85
13:32 18.04.2019
В Китае посетитель зоопарка пытался накормить жирафа деньгами
0
114
13:20 18.04.2019
Закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья принят Госдумой в первом чтении
0
127
13:05 18.04.2019
Российская нефть не будет поставляться на Украину
0
210
13:00 18.04.2019
Медведев объявил запрет на ввоз некоторых товаров с Украины
0
177
12:32 18.04.2019
Российские военные отслеживают корабли НАТО, зашедшие в Балтийское море
0
175
12:20 18.04.2019
Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах
0
190
12:05 18.04.2019
КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации
0
230
12:00 18.04.2019
В московском офисе "Росбалта" идут обыски
0
223

Возврат к списку