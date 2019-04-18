Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля - Кремль
14:16 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца текущего месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.
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