Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля - Кремль

14:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца текущего месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.

