Президент Эстонии предложила Путину обсудить геополитические вопросы
15:12 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила обсудить геополитические вопросы.
"Эстония является кандидатом в члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в различных организациях <...> конструктивными партнерами. Я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы", - сказала Кальюлайд.
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