Президент Эстонии предложила Путину обсудить геополитические вопросы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила обсудить геополитические вопросы.

"Эстония является кандидатом в члены Совета Безопасности ООН. Мы стали в различных организациях <...> конструктивными партнерами. Я думаю, что нам будет интересно обсудить и глобальные геополитические вопросы", - сказала Кальюлайд.

