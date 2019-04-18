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НОВОСТИ

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года

16:00 18.04.2019 Источник: Интерфакс

Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года, доллар США торгуется ниже 64 рублей.

Курс евро в 15:00 МСК составил 71,9975 руб./EUR1, опустившись на 10,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 63,9475 руб./$1, поднявшись на 10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. 

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