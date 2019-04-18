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НОВОСТИ

Зеленский выступает против предоставления Донбассу особого статуса

16:12 18.04.2019 Источник: РБК

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube. 

«Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы», — заявил он.  РБК

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