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НОВОСТИ

Дмитрия Быкова перевезут в Москву

17:12 18.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.  Эхо Москвы

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