0
0
0
НОВОСТИ

Bloomberg назвал самые "счастливые" и "несчастные" экономики мира

17:32 18.04.2019 Источник: Газета.Ru

Агентство Bloomberg представило рейтинг «самых несчастных экономик мира». Его снова возглавила Венесуэла.

В рейтинге «несчастных» экономик отражается уровень инфляции и прогноз по безработице в стране. Согласно ежегодному Bloomberg Misery Index, Каракас в пятый раз лидирует в этом списке.

Правительство Венесуэлы не публикует экономические данные с 2016 года. Однако эксперты агентства Bloomberg полагают, что инфляция в 2019 году в стране достигнет 8 млн процентов. В 2018 году инфляция оценивалась в 930 тыс. процентов.

В десятку «несчастных» экономик попали и другие южноамериканские страны: Аргентина, Уругвай, Бразилия. На четвертом месте Турция, шестое место занимает Украина с инфляцией в 17,3 процентов. Россия оказалась на 17-ой строчке рейтинга.

Рейтинг самых «счастливых» экономик возглавил Таиланд, Швейцария на втором месте, Сингапур и Япония делят третье место.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 18.04.2019
Дмитрия Быкова перевезут в Москву
0
64
17:00 18.04.2019
Сговора Трампа с РФ не было - генпрокурор США
0
79
16:32 18.04.2019
Жириновский и Милонов стали лидерами по числу жалоб на них в комиссию Думы по этике
0
112
16:12 18.04.2019
Зеленский выступает против предоставления Донбассу особого статуса
0
146
16:00 18.04.2019
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года
0
169
15:32 18.04.2019
Володин внес в Думу проект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин на селе
0
175
15:12 18.04.2019
Президент Эстонии предложила Путину обсудить геополитические вопросы
0
265
15:00 18.04.2019
Сократилось число россиян, относящих себя к среднему классу
0
206
14:32 18.04.2019
Новая развязка в Химках будет построена в 2021 году
0
232
14:16 18.04.2019
Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля - Кремль
0
241

Возврат к списку