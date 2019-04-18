Bloomberg назвал самые "счастливые" и "несчастные" экономики мира
17:32 18.04.2019 Источник: Газета.Ru
Агентство Bloomberg представило рейтинг «самых несчастных экономик мира». Его снова возглавила Венесуэла.
В рейтинге «несчастных» экономик отражается уровень инфляции и прогноз по безработице в стране. Согласно ежегодному Bloomberg Misery Index, Каракас в пятый раз лидирует в этом списке.
Правительство Венесуэлы не публикует экономические данные с 2016 года. Однако эксперты агентства Bloomberg полагают, что инфляция в 2019 году в стране достигнет 8 млн процентов. В 2018 году инфляция оценивалась в 930 тыс. процентов.
В десятку «несчастных» экономик попали и другие южноамериканские страны: Аргентина, Уругвай, Бразилия. На четвертом месте Турция, шестое место занимает Украина с инфляцией в 17,3 процентов. Россия оказалась на 17-ой строчке рейтинга.
Рейтинг самых «счастливых» экономик возглавил Таиланд, Швейцария на втором месте, Сингапур и Япония делят третье место. Газета.Ru
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