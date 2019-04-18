Отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст - Захарова

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ воспринимает отказ Мальты пропустить в свое воздушное пространство российские самолеты для пролета в Венесуэлу как недружественный шаг. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики и несет в себе определенный недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Он [этот шаг], безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валлеттой", - сказала она.



Инцидент произошел 4 апреля. Россия официально запросила у посольства Мальты разрешение на пролет своих самолетов в Венесуэлу через мальтийское воздушное пространство, однако получила отказ.



Захарова подчеркнула, что мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет российских бортов без объяснения причин.

