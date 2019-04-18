0
0
141
НОВОСТИ

Отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст - Захарова

18:00 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ воспринимает отказ Мальты пропустить в свое воздушное пространство российские самолеты для пролета в Венесуэлу как недружественный шаг. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики и несет в себе определенный недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Он [этот шаг], безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валлеттой", - сказала она.

Инцидент произошел 4 апреля. Россия официально запросила у посольства Мальты разрешение на пролет своих самолетов в Венесуэлу через мальтийское воздушное пространство, однако получила отказ.

Захарова подчеркнула, что мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет российских бортов без объяснения причин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 18.04.2019
Российский бизнес готов помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери - Путин
0
71
17:32 18.04.2019
Bloomberg назвал самые "счастливые" и "несчастные" экономики мира
0
182
17:12 18.04.2019
Дмитрия Быкова перевезут в Москву
0
179
17:00 18.04.2019
Сговора Трампа с РФ не было - генпрокурор США
0
193
16:32 18.04.2019
Жириновский и Милонов стали лидерами по числу жалоб на них в комиссию Думы по этике
0
198
16:12 18.04.2019
Зеленский выступает против предоставления Донбассу особого статуса
0
257
16:00 18.04.2019
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года
0
241
15:32 18.04.2019
Володин внес в Думу проект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин на селе
0
241
15:12 18.04.2019
Президент Эстонии предложила Путину обсудить геополитические вопросы
0
344
15:00 18.04.2019
Сократилось число россиян, относящих себя к среднему классу
0
273

Возврат к списку