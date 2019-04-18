Отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст - Захарова
18:00 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД РФ воспринимает отказ Мальты пропустить в свое воздушное пространство российские самолеты для пролета в Венесуэлу как недружественный шаг. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение властей Мальты выбивается из общепринятой практики и несет в себе определенный недружественный подтекст. Это тоже мы можем констатировать. Он [этот шаг], безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валлеттой", - сказала она.
Инцидент произошел 4 апреля. Россия официально запросила у посольства Мальты разрешение на пролет своих самолетов в Венесуэлу через мальтийское воздушное пространство, однако получила отказ.
Захарова подчеркнула, что мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет российских бортов без объяснения причин.
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