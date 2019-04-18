Представители РФ предлагали штабу Трампа помощь, организацию встречи с Путиным - доклад

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители России предлагали в преддверии президентских выборов 2016 года в США помощь штабу Дональда Трампа, а также организацию его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Это утверждается в опубликованной в четверг версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году, из которой была исключена конфиденциальная информация.

"Контакты с Россией включали в себя деловые связи, предложения помощи в ходе кампании, предложения организовать личную встречу между кандидатом Трампом и Путиным, предложения о встречах между представителями предвыборной кампании и представителями российского правительства, а также политическую линию, направленную на нормализацию отношений США и России", - говорится в докладе.

