Курировавший 13 лет прокуратуру на Северном Кавказе замгенпрокурора РФ подал в отставку

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку, подтвердил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Я подтверждаю, что Иван Иванович подал рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", - сообщил Куренной. В следующем году он достигнет предельного возраста пребывания в должности.



Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки, курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.

