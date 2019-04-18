Курировавший 13 лет прокуратуру на Северном Кавказе замгенпрокурора РФ подал в отставку
20:00 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку, подтвердил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
"Я подтверждаю, что Иван Иванович подал рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", - сообщил Куренной. В следующем году он достигнет предельного возраста пребывания в должности.
Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки, курировал работу прокуратуры в Южном федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.
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