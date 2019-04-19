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НОВОСТИ

МИД Сербии сообщил о давлении Запада за отказ вводить антироссийские санкции

09:00 19.04.2019 Источник: Известия

На Сербию продолжают оказывать давление из-за нежелания страны присоединяться к антироссийским санкциям, рассказал вице-председатель правительства и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Он отметил, что несмотря на стремление Белграда в Евросоюз, Россия и Сербия остаются стратегическими партнерами.

«Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление. Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия», — сказал Дачич.  Известия

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