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Сенатор Пушков ответил на заявления о коллапсе Украины без нефти из РФ

09:20 19.04.2019 Источник: RNS

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления «Укртатнафты» о том, что без российской нефти Украину ждет коллапс.

«Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России?», — заявил Пушков.

Сенатор напомнил, что в Киеве давно мечтали все порвать и разорвать с Россией, все покупать у стран Запада. «Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», – подчеркнул Пушков.  RNS

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