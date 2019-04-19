Сенатор Пушков ответил на заявления о коллапсе Украины без нефти из РФ

09:20 Источник: RNS

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления «Укртатнафты» о том, что без российской нефти Украину ждет коллапс.

«Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России?», — заявил Пушков.



Сенатор напомнил, что в Киеве давно мечтали все порвать и разорвать с Россией, все покупать у стран Запада. «Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», – подчеркнул Пушков. RNS