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НОВОСТИ

Порошенко хочет стать премьер-министром Украины, считает депутат Рады

10:00 19.04.2019 Источник: РБК

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра. Об этом он сказал в интервью «Новому времени».

По словам депутата, Порошенко является «главным интересантом» досрочных выборов в парламент, потому что хочет «сохранить те проценты голосов», которые получит на президентских выборах. «Дело в том, что Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — заявил Геращенко.  РБК

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