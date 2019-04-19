Ученые посчитали количество жертв селективных абортов
11:00 19.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
В общей сложности около 23 миллионов девочек не появились на свет только потому, что их родителей не устроил пол будущего ребенка - и они решили прервать нормально протекавшую беременность.
Для сравнения: 23 млн человек - это половина населения Испании или почти все жители Австралии. Это вдвое больше людей, чем живет во всей Бельгии или на Кубе, и вчетверо больше населения Дании или Финляндии.
Таковы данные масштабного исследования, опубликованного на этой неделе в журнале американской Национальной академии наук.
Ученые проанализировали данные о рождаемости по всему миру за последние несколько десятилетий и обнаружили, что за это время сразу в нескольких странах произошел резкий скачок в соотношении полов новорожденных. На свет стало появляться значительно больше мальчиков - и существенно меньше девочек.
Особенно ярко эта тенденция проявилась в 11 странах, в том числе в трех бывших советских республиках: Грузии, Армении и Азербайджане. Однако львиная доля прерванных беременностей приходится на самые густонаселенные страны - Индию и Китай.
В Китае в 2005 году на 100 новорожденных девочек приходилось 118 мальчиков, а в Индии десятью годами раньше - 111. В трех бывших советских республиках - Грузии, Армении и Азербайджане - всплеск селективных абортов начался после распада Союза, 1991-1992 гг., и совпал с резким падением рождаемости в целом. И если в Грузии соотношение уже выровнялось, то в Армении и Азербайджане практика селективных абортов по-прежнему широко распространена. В 2017 году на 100 новорожденных девочек там в среднем приходилось 112-113 мальчиков. Русская служба Би-би-си
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