В первом туре выборов на Украине были сознательно испорчены четверть миллиона бюллетеней

10:32 Источник: Интерфакс

Почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными из-за сознательной их порчи, сообщила глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук по результатам дня голосования 31 марта.

"По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными. Причиной этого стали (. . .) незаконные действия граждан. Бюллетени сознательно портили", - написала Т.Слипачук на странице в соцсети Фейсбук.

