В Псковской области принудительно посадили нарушивший границу самолет - источник

10:10 Источник: Интерфакс

Самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, принудительно посадили в Псковской области российские военные сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства.



На перехват нарушителя была поднята авиация, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.