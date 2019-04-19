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В Псковской области принудительно посадили нарушивший границу самолет - источник

10:10 19.04.2019 Источник: Интерфакс

Самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, принудительно посадили в Псковской области российские военные сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства.

На перехват нарушителя была поднята авиация, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

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