Принудительно посаженный в Псковской области самолет оказался российским - источник
11:05 19.04.2019 Источник: Интерфакс
Российский легкомоторный самолет, а не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Российский легкомоторный самолет отклонился от курса и был посажен с привлечением сил ПВО, предположения об иностранном самолете не подтвердились.
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