0
0
23
НОВОСТИ

Принудительно посаженный в Псковской области самолет оказался российским - источник

11:05 19.04.2019 Источник: Интерфакс

Российский легкомоторный самолет, а не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Российский легкомоторный самолет отклонился от курса и был посажен с привлечением сил ПВО, предположения об иностранном самолете не подтвердились.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.04.2019
ГИБДД планирует по разному оценивать ошибки при сдаче экзамена на права
0
48
11:20 19.04.2019
Индийские власти ввели запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире
0
70
11:00 19.04.2019
Ученые посчитали количество жертв селективных абортов
0
105
10:32 19.04.2019
В первом туре выборов на Украине были сознательно испорчены четверть миллиона бюллетеней
0
136
10:20 19.04.2019
В Псковской области принудительно посадили нарушивший границу самолет - источник
0
191
10:05 19.04.2019
Франция отправит своих военнослужащих и танки в Эстонию
0
177
10:00 19.04.2019
Порошенко хочет стать премьер-министром Украины, считает депутат Рады
0
186
09:32 19.04.2019
США не ответили России на предложение принять заявление по недопущению ядерной войны
0
214
09:20 19.04.2019
Сенатор Пушков ответил на заявления о коллапсе Украины без нефти из РФ
0
280
09:05 19.04.2019
Около половины проверенной алкогольной продукции в РФ оказалась нелегальной
0
248

Возврат к списку