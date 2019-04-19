Принудительно посаженный в Псковской области самолет оказался российским - источник

11:05 Источник: Интерфакс

Российский легкомоторный самолет, а не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Российский легкомоторный самолет отклонился от курса и был посажен с привлечением сил ПВО, предположения об иностранном самолете не подтвердились.

