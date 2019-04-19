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НОВОСТИ

Индийские власти ввели запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире

11:20 19.04.2019 Источник: Интерфакс

Власти Индии решили ввести временный запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире, сообщает газета "Хиндустан таймс". Ограничения вступают в силу в пятницу.

Накануне министерство внутренних дел Индии объявило, что запрет вводится из-за опасений, что "базирующиеся в Пакистане члены группировок могут заниматься контрабандой оружия, наркотики и фальшивую валюту".

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