ГИБДД планирует по разному оценивать ошибки при сдаче экзамена на права
11:32 19.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госавтоинспекция планирует оценивать ошибки на экзаменах на получение водительских прав по-разному, при этом право на ошибки останется, за исключением вопросов о дорожных ситуациях, которые в реальных условиях приводят к ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Система дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасности дорожного движения также прорабатывается в рамках проводимой работы. Предполагается, что неверные ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации. К примеру, в случае указания кандидатом в водители неверного ответа в условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует дорожно- транспортное происшествие, экзамен будет завершен", - говорится в сообщении ведомства.
При этом в ГИБДД задумались над тем, чтобы кандидаты в водители отвечали только на вопросы, касающиеся того транспорта, которым они планируют управлять. Как отметили в МВД, нововведения могут вступить в силу уже в следующем году.
Ранее замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин сообщал, что Госавтоинспекция намерена включить в теоретическую часть экзаменов на права вопросы по вождению в экстренных ситуациях.
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