В докладе Мюллера нет доказательств вмешательства РФ в выборы в США - МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованная версия доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера не содержит ни единого доказательства вмешательства России в американские выборы. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Доклад подтверждает отсутствие какой-либо аргументации о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, - сказал он. - Ни единого доказательства там не присутствует. Фактически авторы доклада расписались в том, что у них такого доклада нет".



Министерство юстиции США обнародовало в четверг итоговый доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал обстоятельства приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов 2016 года. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией.

