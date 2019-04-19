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Российские туристы смогут без визы посещать Коста-Рику

12:05 19.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские туристы смогут посещать Коста-Рику без виз. Как сообщили в министерстве иностранных дел, соглашение вступит в силу 25 мая.

Граждане двух стран смогут въезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государств без оформления визы в течение 90 дней.

Россия и Коста-Рика договорились отменить визовые формальности год назад.  Говорит Москва

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