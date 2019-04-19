ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение вне СИЗО ученому Кудрявцеву
12:32 19.04.2019 Источник: Интерфакс
Европейский суд по правам человека принял решение о применении "срочных мер" к арестованному по делу о госизмене 75-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву.
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
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