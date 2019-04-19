ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение вне СИЗО ученому Кудрявцеву

12:32 Источник: Интерфакс

Европейский суд по правам человека принял решение о применении "срочных мер" к арестованному по делу о госизмене 75-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву.

"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

