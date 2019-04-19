Место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявляется по соображениям безопасности - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место и точное время предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына до сих пор не объявлены из-за соображений безопасности, пояснил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это связано с соображениями безопасности", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обусловлена ли повышенная секретность требованиями северокорейской стороны.

