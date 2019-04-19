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Медведчук полагает, что Зеленскому следует пойти на сделку с РФ

13:20 19.04.2019 Источник: Газета.Ru

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По его словам, если Зеленский согласится закупать газ напрямую у России, то у него получится вернуть под контроль территории на юго-востоке страны. Он добавил, что если Киев вновь откажется идти на сближение с Россией, экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

«Мы не говорим, что (Россия и Украина. — «Газета.Ru») должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — сказал Медведчук.

Он также заявил, что страна ежегодно теряет $20 млрд в год из-за разногласий с Россией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука представителем российского лидера Владимира Путина и отказался от встреч с ним.  Газета.Ru

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