Председателя Советов тейпов задержали в Ингушетии - СМИ

13:32 Источник:

В Ингушетии задержали председателя Советов тейпов. Несколько вооружённых мужчин насильно усадили Малсага Ужахова в автомобиль и уехали.

Как рассказал сын задержанного, на машине не было номеров. Он предположил, что отца, скорее всего, отвезли в Следственный комитет в Нальчике, сообщает «Медиазона».



В конце марта в Магасе состоялись митинги с требованием отставки руководства региона, спровоцированные подписанием соглашения о границе с Чечнёй. Демонстрации завершились столкновениями с силовиками. В результате следователи возбудили дела о применении насилия к представителям власти и о призывах к массовым беспорядкам. Ужахов проходил свидетелем. Говорит Москва

