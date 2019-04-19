Председателя Советов тейпов задержали в Ингушетии - СМИ
13:32 19.04.2019 Источник:
В Ингушетии задержали председателя Советов тейпов. Несколько вооружённых мужчин насильно усадили Малсага Ужахова в автомобиль и уехали.
Как рассказал сын задержанного, на машине не было номеров. Он предположил, что отца, скорее всего, отвезли в Следственный комитет в Нальчике, сообщает «Медиазона».
В конце марта в Магасе состоялись митинги с требованием отставки руководства региона, спровоцированные подписанием соглашения о границе с Чечнёй. Демонстрации завершились столкновениями с силовиками. В результате следователи возбудили дела о применении насилия к представителям власти и о призывах к массовым беспорядкам. Ужахов проходил свидетелем. Говорит Москва
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