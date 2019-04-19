Задолженность всех потребителей газа и электроэнергии в СКФО достигла 120 млрд рублей
14:32 19.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Задолженность всех потребителей газа и электроэнергии в Северокавказском округе достигла 120 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко. По его данным, износ сетей коммунального хозяйства там превышает 60 процентов. В ближайшее врем Минстрой разработает проект по их реставрации и замене.
Недавно Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов жителей республики за газ на сумму в 9 миллиардов рублей. Эхо Москвы
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