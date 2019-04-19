Китай пытается снизить влияние санкций США на сотрудничество с РФ - Минкоммерции

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин и Москва работают над тем, чтобы устранить влияние санкций США в отношении РФ на российско-китайское экономическое сотрудничество, в том числе над решением проблем, связанных с отказом ряда китайских коммерческих банков обслуживать платежи российских юридических и физических лиц. Об этом заявил журналистам заместитель главы евразийского департамента Министерства коммерции КНР Ван Кайсюань.

"В последние годы наши страны, особенно Россия, подвергаются санкциям США. Это, конечно, отрицательно влияет на наше двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Наши правительства вместе изучают, как снизить риски, устранить отрицательное влияние санкций США", - сказал он.



Отвечая на вопрос ТАСС, Ван Кайсюань отметил, что Народный банк Китая (ЦБ КНР) получал жалобы от российских юридических и физических лиц в связи с отказом китайских коммерческих банков в обслуживании платежей. "Но со стороны правительства и центробанка мы все время требуем, чтобы наши коммерческие банки хорошо обслуживали российские банки, предприятия или физических лиц, которые соблюдают китайские законы", - подчеркнул он.



Ранее представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов обратил внимание на наличие проблем, связанных с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России.

