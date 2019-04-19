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НОВОСТИ

Подмосковье и Овернь-Рона-Альпы подпишут соглашение о сотрудничестве

15:32 19.04.2019

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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области
Правительство Московской области и региональный совет Овернь-Рона-Альпы (Франция) планируют подписать соглашение о сотрудничестве в ближайшее полгода. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов после встречи с вице-президентом регионального совета Филиппом Менье.

«Соглашение в первую очередь устанавливает, что Московская область и регион Овернь-Рона-Альпы станут генеральными партнерами в проведении совместных исследований, совместного развития приоритетных секторов экономики, начиная от сельского хозяйства, заканчивая космосом и авиастроением. Мы затронем такие вещи, как развитие туризма, обмен студентами и взаимодействие университетов», - заявил Вадим Хромов. 

Он отметил, что проект соглашения прошел все необходимые согласования и экспертизы, в том числе на уровне МИДа России. Планируется, что подписывать соглашение будут губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье.

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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области
«Соглашение уже согласовал МИД, я думаю, что до конца мая согласуем все технические детали. Это будет либо Петербургский международный экономический форум, либо Молочный форум, либо празднование 90-летия Московской области», - рассказал Вадим Хромов. 

Филипп Менье отметил, что Московская область является ключевым партнером региона в России. Этот статус сейчас закреплен и в стратегии международного сотрудничества Овернь-Рона-Альпы.

«Мы ездили в прошлом году в Подмосковье на молочный форум, и наши предприятия продолжают это сотрудничество в области переработки молока и производстве сыра. Вскоре начнется очень важный этап: подписание новых контрактов. Мы должны создавать рабочие места, для нас, политиков, это приоритет», - сказал Филипп Менье.

По информации пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области


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