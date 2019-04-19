Акимов попросил Путина дать поручения по созданию сетей 5G

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вице-премьерпопросилдать поручения по созданию сетей 5G в РФ. По его словам, создание такой инфраструктуры потребует около 650 млрд рублей инвестиций, и правительство не хочет, чтобы все эти деньги ушли зарубежным поставщикам оборудования.

По словам Максима Акимова, сети связи 5G нужно создавать при довольно жёстких условиях по локализации производства необходимых систем. Говорит Москва

