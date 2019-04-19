На большом десантном корабле "Цезарь Куников" после учений сломалось рулевое устройство
16:32 19.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Черноморский флот подтвердил, что на большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.
"18 апреля 2019 года при возвращении в пункт базирования после проведения комплексных корабельных учений у большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота возникла техническая неисправность с рулевым устройством", - говорится в сообщении.
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